Tre cuori e un trampolino | «La nostra famiglia | ogni giorno come un tuffo»

(Di domenica 5 agosto 2018) I loro tuffi, da 27 e 21 metri, durano pochi secondi. Ad innamorarsi però, Anna Bader e Kris Kolanus, ci hanno messo quasi due anni. I due cliff diver, protagonisti della Red Bull World Series, oggi girano il mondo insieme alla figlia Roksana, ma riavvolgendo il nastro non è stato tutto chiaro sin dall’inizio: «Ci siamo conosciuti a Malcesine nel 2013, la relazione però è nata solo quando mi sono trasferito in Germania per allenarmi», ci rivela l’atleta di origine polacca, classe ’86, impegnato questa settimana nella tappa a Sisikon, tra le Alpi Svizzere. «È vero, non è stato amore a prima vista», conferma lei, tre anni più grande. «Oltretutto all’epoca eravamo entrambi impegnati». LEGGI ANCHEMamme, acrobate e sognatrici: «Nella vita bisogna tuffarsi» Insomma, ad un certo punto però è scattato qualcosa. Kris: «Ricordo che faticavo a prendere sonno, mi sentivo strano. Poi la ...