Trauma cranico per un 17enne durante una gara ciclistica a Verzuolo

Ricerca : più rischi demenza dopo Trauma cranico : Uno studio condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, e pubblicato su ‘Brain’, dimostra che il trauma cranico induce la formazione di un’anomalia della proteina tau che si propaga nel cervello causando perdita di memoria e danni ai neuroni. “Il trauma cranico grave è la principale causa di morte e disabilità permanente nei giovani adulti. Inoltre, anche quando di lieve entità, ...

Bambino investito da un'auto : Trauma cranico - interviene l'elisoccorso : Pitigliano , Grosseto, , 23 luglio 2018 - Paura sulle strade della Maremma. Un Bambino di sei anni è stato investito in strada nel comune di Pitigliano , Grosseto, . Il piccolo ha riportato un trauma ...

Mondiali Russia 2018 - Farfan ricoverato in ospedale per un Trauma cranico : un mese di stop per il peruviano : Il giocatore del Perù si è infortunato durante un allenamento della sua Nazionale in Russia, riportando un trauma cranico che ha richiesto il ricovero in ospedale-- L’attaccante Jefferson Farfan, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento della nazionale di calcio del Perù sabato a Mosca, starà un mese senza giocare, come ha assicurato la stampa del suo paese. Farfan, che continua ad essere ricoverato in una clinica nella capitale ...

Perù - Farfan in ospedale per un Trauma cranico : TORINO - L'attaccante del Perù Jefferson Farfan è stato ricoverato in ospedale dopo un trauma cranico rimediato in allenamento. Lo fa sapere la federazione peruviana aggiungendo che il giocatore si è ...

Maltempo : Trauma cranico per l’agente travolto da una frana : E’ stato recuperato e trasportato in ospedale l’agente della Polizia locale di Toscolano Maderno (Brescia) travolto da una frana mentre si trovava sulla passerella di Covoli. L’uomo ha riportato un importante trauma cranico ed è stato investito da massi e fango durante un sopralluogo per verificare lo stato del torrente che scorre sotto la passerella. Le sue condizioni sono ritenute serie. Ha invece rifiutato il trasporto in ...

Karius e le papere in finale di Champions : il portiere aveva un Trauma cranico dopo lo scontro con Sergio Ramos : Le due incredibili papere di Loris Karius nella finalissima di Champions League ? Potrebbero essere dovute ad un trauma cranico subito dal portiere del Liverpool dopo uno scontro con Sergio Ramos , ...

