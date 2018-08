Trapelate in rete le immagini del Fitbit Charge 3 : Trapelano in rete le prime foto del Fitbit Charge 3. Display più grande ed una serie di cinturini per personalizzarlo al meglio Trapelate in rete le immagini del Fitbit Charge 3 Sul sito Olandese Nieuwe Mobiel sono comparse le prime foto leaked del prossimo smartband Fitbit Charge 3 che si presenta con un design completamente rinnovato […]