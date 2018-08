Tragedia nel Lago di Como | Italia in lutto Nessuno immaginava che sarebbe potuto

Un sub morto e uno grave - Tragedia nel lago di Como : Un sub morto a Nesso, dramma sul lago di Como. Un sub morto, tragedia questa mattina Un sub morto e uno grave. tragedia questa mattina a Nesso, nelle acque del lago di Como. Intervento di soccorso ...

Giornalista lettone parla della "Tragedia nazionale" nel paese - : ... il saccheggio durante il dominio criminale-oligarchico, il sottosviluppo, la crisi demografica, le privatizzazioni, il collasso del sistema di istruzione, la scienza e la salute, la propagazione ...

Tragedia nelle acque abruzzesi : Teramo - Un turista romano di 80 anni, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera in prossimità dello chalet Il Canarino, nella zona sud di Tortoreto Lido (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari della Guardia costiera e della polizia locale, intervenuti assieme al personale del 118, dopo il primo soccorso prestato dal personale del servizio di vigilanza a mare, l'uomo ...

Tragedia nel mondo del ciclismo - Ex gregario di Indurain morto suicida : Terribile Tragedia nel mondo del ciclismo: un ex campione 50enne si è suicidato oggi, è stato gregario di Indurain Agghiacciante notizia nel mondo del ciclismo: l'ex gregario di Indurain, Armand De las Cuevas, è morto oggi suicida. L'ex ciclista 50enne si è tolto la vita nel 'buen retiro' di Ile de la Rèunion, dove viveva con la moglie da ...

Tragedia nel mondo del ciclismo – Ex gregario di Indurain morto suicida : Terribile Tragedia nel mondo del ciclismo: un ex campione 50enne si è suicidato oggi, è stato gregario di Indurain Agghiacciante notizia nel mondo del ciclismo: l’ex gregario di Indurain, Armand De las Cuevas, è morto oggi suicida. L’ex ciclista 50enne si è tolto la vita nel “buen retiro” di Ile de la Rèunion, dove viveva con la moglie da tempo. A dare la notizia del suicidio del campione di Francia 1991 è stato il ...

Tragedia sul raccordo - interviene Ghinelli : 'Quella strada è una trappola pericolosissima. Andremo a Roma per il raddoppio' : Ieri si è consumata la Tragedia di Roberta Basagni , 54enne di Viciomaggio che è deceduta in un incidente stradale avvenuto sul raccordo Arezzo-Battifolle, mentre stava rientrando a casa. E, partendo ...

Tragedia in autostrada : muore stritolata nel furgone schiacciato tra due camion : Inutili i disperati soccorsi per una 59enne padovana che viaggiava verso Trieste a bordo del suo furgone, rimasto incastrato...

Mangia pollo e muore. Tragedia nella località turistica : l’errore fatale di Natalie : Tragedia in Grecia dove una donna inglese di 37 anni, Natalie Rawnsley, è morta durante la vacanza nell’isola di Corfù dopo aver mangiato del pollo crudo. In passato non aveva mai avuto problemi di salute, ma la carne che le è stata servita conteneva un batterio letale. A rivelarlo è il Daily Mail secondo cui il fatto risalirebbe allo scorso anno, ma proprio in queste ore si sta risalendo alle effettive cause dell’accaduto. ...

Tragedia in Friuli - nuota nel torrente e va a finire sott’acqua : 21enne muore annegato : Un ragazzo di 21 anni, originario del Senegal, è morto annegato nelle fredde acque del torrente Cornappo a Nimis, in Friuli, dove era andato a nuotare con un gruppo di amici. Inutili i soccorsi. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, dal malore all'incidente.Continua a leggere

Tragedia nel Cornappo : muore un 21enne senegalese : Tragedia, questa mattina, nelle acque del Cornappo. Un richiedente asilo, un 21enne senegalese ospite della struttura di accoglienza nell'albergo Centrale di Nimis, ha perso la vita mentre stava ...

Iraq - rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo : Tragedia sfiorata : Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata Pilota e copilota di un velivolo Iraqi Airways sono venuti alle mani su un Boeing diretto in Iran. Comunicato ufficiale della compagnia Continua a leggere L'articolo Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata proviene da NewsGo.

“Ucciso con un coltello”. Tragedia nel mondo del calcio : vittima il noto calciatore : Una notizia terribile che ha scosso il mondo del calcio, incredulo di fronte a quanto accaduto. Una morte avvenuta poco lontana dai campi dove un ragazzo giocava a fare il portiere sognando di diventare un giorno famoso e finire in qualche squadra importante. A ucciderlo, stando a quanto emerso, un compagno di squadra. Così ha perso la vita in Argentina Facundo Espíndola, portiere 25enne cresciuto nelle giovanili del River Plate. ...

Tragedia nel mondo del pattinaggio su ghiaccio : ladri accoltellano bronzo olimpico : Lutto nel mondo del pattinaggi su ghiaccio: Denis Ten accoltellato durante un furto d’auto Il mondo del pattinaggio su ghiaccio sotto shock per una morte inaspettata e tragica: Denis Ten, 25enne campione kazako, bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014, è stato accoltellato durante un furto, ma, una volta in ospeldale, non c’è stato nulla da fare. Due ladri hanno cercato, ad Almaty, di rubare l’auto di Ten, parcheggiata in ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - Tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...