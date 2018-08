Tra mito e storia | il Festival del teatro classico di Locri Epizefiri

'E dimmi che non vuoi morire : il mito di Niobe' fino al 23 settembre la mosTra a Villa Adriana : Si apre il 6 luglio con la mostra 'E dimmi che non vuoi morire: il mito di Niobe' la prima stagione espositiva dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este nelle vesti di nuovo organismo autonomo del ...

Pretende che uno sTraniero parli italiano e lo picchia rompendoli il gomito : Scene di follia alla periferia di Milano dove uno straniero, un 42enne originario dello Sri Lanka, è stato aggredito da un 50enne casertano che Pretendeva che parlasse italiano. Come racconta...

A Milano spunta una Generale Lee : il mito di Hazzard in sTrada - e in tv - : Strano avvistamento per le vie di Milano: cosa ci fanno il Generale Lee e la sua Dodge Charger RT a a migliaia di chilometri da Hazzard? La risposta in un video , guarda , realizzato dal canale tv ...

'Scilla e Cariddi - il Mito dei Miti' : a Reggio Calabria il viaggio Tra mitologia e storia : ... città-stato, che si diffusero sulle coste del Mediterraneo e del Mar Nero generò in un clima fortemente competitivo la civiltà del Mondo ellenico inventando la filosofia e la scienza politica, la ...

A Milano spunta una Generale Lee : il mito di Hazzard in sTrada (e in tv) : Strano avvistamento per le vie di Milano: cosa ci fanno il Generale Lee e la sua Dodge Charger RT a a migliaia di chilometri da Hazzard?La risposta in un video (guarda) realizzato dal canale tv Spike - emittente di Viacom International Media - che ha piazzato all'Arco della Pace un cartello pubblicitario per sponsorizzare il ritorno in tv di Hazzard, il mitico telefilm che ha appassionato gli italiani negli anni '80 e che va ora in onda proprio ...

Jaguar e Land Rover - va in mosTra il mito di James Bond : Una delle star dell'installazione è la Range Rover Sport SVR, guidata in Spectre dal perfido Mister Hinx, mentre l'iconico Defender dei suoi scagnozzi è esposto proprio sull'orlo del dirupo. Non ...

Tour de France 2018 - il mito dell’Alpe d’Huez. Una salita durissima - teatro di imprese epiche. Anche questa volta potrà essere decisiva : Dopo tre anni il Tour de France torna sulle strade del mitico Alpe d’Huez: non “una” scalata qualunque, ma “la” salita per eccellenza, vero e proprio patrimonio della Grande Boucle, icona del panorama delle due ruote a pedali. I corridori la affronteranno domani, giovedì 19 luglio, sul finale della dodicesima tappa della corsa più seguita in tutto il Mondo. Partiamo scomponendo in cifre la salita simbolo delle Alpi: ...

Il mito della motocicletta in mosTra alla Reggia di Venaria : Se Ducati, Moto Guzzi o Harley-Davidson non vi dicono nulla (ma sarebbe piuttosto strano) avete una ragione in più per visitare Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte alla Reggia di Venaria, negli spazi della Citroniera delle Scuderie Juvarriane. Perché è qui che troverete oltre cinquanta modelli che hanno fatto la storia. Alcuni evocano film leggendari come il chopper di Easy Rider, la Triumph Bonneville che Steve McQueen guidava ne ...

Tour de France – Tra mito e leggenda - storico traguardo a Roubaix : oggi la nona tappa - altimetria e favoriti : Nella nona tappa del Tour de France i corridori partiranno da Arras per arrivare a Roubaix, oltre 156 chilometri di cui 21.7 sul pavè della storia classica Francese Archiviata la doppia vittoria di Dylan Groenewegen, il Tour de France si prepara adesso ad una tappa storica, che potrebbe trasformarsi in leggenda come nel 2014. Stavolta non dovrebbero esserci piogge e fango m,a secondo le ultime previsioni meteo, sarà una giornata calda e ...

Il mito di Medusa - la vittima di stupro Trasformata in un mostro : Secondo la teoria di Beard, l'esclusione delle donne dalle maggiori cariche di potere nella società contemporanea troverebbe le sue radici nel mondo classico. Non appena un'autorità maschile è a ...

La sTrada del mito all'ultimo miglio. La corsa negli Usa per salvare "Route66" : New York È la strada che più di ogni altra incarna il mito del viaggio on the road: la mitica Route 66, che attraversa gli Stati Uniti per 4mila chilometri da Chicago a Santa Monica, Los Angeles, è ...

Al Palatino Tra mito - storia e natura : ROMA, 23 GIU - Torna l'iniziativa "Percorsi nel verde alle radici del Palatino", promossa dall'ente Parco Archeologico del Colosseo in collaborazione con Electa. Una passeggiato di circa un km tra ...

Formula 1 - Hamiton verso il rinnovo con Mercedes : 'Trattative finite - la firma è vicina' : Lo ha fatto a pochi giorni dal GP di Francia, ottava prova del Mondiale, chiudendo ogni ipotesi di un suo addio al team campione del mondo. La nuova intesa dovrebbe portare alla frma di un biennale . ...

