Torino - bimba di 10 anni anoressica portata via dall’ospedale/ Genitori : “non è rapimento - messa in comunità” : Torino , bambina di 10 anni ricoverata per denutrizione: Genitori la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. "L'abbiamo affidata ad una comunità": indagini al via(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:45:00 GMT)

BIMBA DI 15 MESI MUORE PER UN CEROTTO ANTIDOLORIFICO/ Spunta un precedente a Torino del 2012 : BIMBA di 15 MESI MUORE per un CEROTTO ANTIDOLORIFICO , contatto letale con il Fentanyl, la madre: “L’ho uccisa”. Una tragica fine quella di una bambina inglese di St Austelle(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:52:00 GMT)

Bambina no-vax ricoverata per tetano / Torino - i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose : Bambina no-vax ricoverata per tetano, Torino: i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose. Anche il secondo figlio della coppia non è vaccinato e scatta l'allarme.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:06:00 GMT)