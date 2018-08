Toninelli | entro fine anno la scelta sulla Tav

'Entro fine anno la scelta sulla Tav' - Toninelli del M5S - : Roma, 5 ago., askanews, - 'sulla Tav Salvini dice che si va avanti? Bene, perché sempre lui conferma che serve un'analisi costi-benefici. Dobbiamo capire, entro fine anno la risposta'. Lo afferma in ...

Fs : Tria e Toninelli - convocare assemblea entro 31 luglio : I ministri dell'Economia e dei Trasporti hanno proceduto alla revoca del cda di Fs "ai sensi dell'articolo 6 della Legge 15 luglio 2002, n. 145", la legge Frattini.

Fs : Tria e Toninelli - convocare assemblea entro 31 luglio : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – convocare d’urgenza un’assemblea entro il 31 luglio per il rinnovo del cda. E’ quanto chiedono il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nella direttiva inviata ai vertici delle Fs, in particolare al presidente del consiglio di amministrazione, all’amministratore delegato, ai consiglieri di amministrazione e per conoscenza al ...

Toninelli ha annunciato un centro di coordinamento dei soccorsi in Libia : L'Italia sta aiutando la Libia a creare 'un centro di coordinamento dei soccorsi a Tripoli' per gestire l'emergenza migranti: lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ...

Migranti salvati - Toninelli : 'Nave Diciotti in Italia entro 15 ore' : "La nave Diciotti" con a bordo i 67 Migranti trasferiti dal rimorchiatore Vos Thalassa "è in arrivo in Italia entro 10-15 ore". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ...