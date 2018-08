Tiro a volo : Europei - è oro per l'Italia : La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la medaglia d'oro nella gara di misto Fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in ...

Tiro a volo - il palmares di Giovanni Pellielo. Un mito infinito che a quasi 50 anni continua a vincere! : Giovanni Pellielo è, sportivamente parlando, eterno: vince da oltre 20 anni, ed oggi agli Europei di Tiro a volo si è mostrato, qualora ce ne fosse bisogno, ancora una volta competitivo nel trap mixed team, gara che farà il suo esordio olimpico a Tokyo 2020, dove, finalmente, l’azzurro, che giungerebbe alla rassegna a cinque cerchi a 50 anni, potrebbe finalmente conquistare l’oro, che nelle 7 precedenti partecipazioni gli è sempre ...

Europei di Tiro a Volo : l’Italia si conferma imbattibile - la coppia Pellielo-Rossi vince loro nel trap mixed team : Niente da fare per gli avversari, Jessica Rossi e Giovanni Pellielo vincono l’oro agli Europei di Tiro a Volo nel trap mixed team Una prestazione quasi perfetta, colpi precisi e una mira davvero da fare invidia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo annientano la concorrenza, vincendo la medaglia d’oro nel trap mixed team agli Europei di Tiro a Volo, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Completano il podio la Slovacchia ...

Tiro a volo - Europei 2018 : FUORICLASSE SENZA ETA’! Jessica Rossi e Giovanni Pellielo - fenomeni imbattibili! Vittoria di platino! : Concorrenza annichilita, record del mondo stracciato e dominio incontrastato: sono queste le parole più adatte per definire il trionfo di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo agli Europei di Tiro a volo nel trap mixed team, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Gli azzurri hanno vinto davanti alla Slovacchia ed alla Turchia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo hanno fatto segnare in finale il record del mondo con 47/50 (p. prec. ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove del trap mixed team rinforza il primato nel medagliere con cinque ori ed un argento. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 5 1 0 6 Francia 2 1 2 5 Russia 1 1 0 2 Turchia 1 0 1 2 Slovenia 1 0 0 1 Gran ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Matteo Marongiu e Sofia Littame d’argento nel trap mixed team : Nella giornata odierna si è tenuta la finale del mixed team junior del trap agli Europei di Tiro a volo in corso a Leobersdorf: per l’Italia arriva la medaglia d’argento conquistata da Matteo Marongiu e Sofia Littame (Italia 1) alle spalle della Russia. Bronzo per la Francia. Eliminata in qualifica l’altra coppia azzurra, Italia 2, composta da Teo Petroni ed Erica Sessa. In finale si è imposta la Russia di Daria Semianova e ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Si assegnano i titoli nel mixed team : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, quinto giorno di gare dedicato al trap misto senior e junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Chiamata al riscatto dopo la prova individuale, per dare l’assalto al trono europeo della specialità è la coppia azzurra, formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia in vetta dopo le prove a squadre del trap : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove a squadre del trap schizza in testa al medagliere con quattro ori. Domani, nelle prove a coppie miste, gli azzurri possono ulteriormente staccare la Francia, al momento seconda. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 4 0 0 4 Francia 2 1 1 4 Turchia 1 0 0 1 Slovenia 1 0 0 1 Gran ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli uomini! : Pronto riscatto per l’ITALIA agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ...