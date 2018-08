Terremoto Indonesia | almeno 19 morti a Lambok Video ultime notizie | crolli e hotel

Indonesia - forte Terremoto | : Scossa di magnitudo7, epicentro a Lombok. Una settimana fa un altro sisma ha colpito la stessa isola, provocando la morte di 16 persone

Indonesia - Terremoto di grado 6 - 9 a Lombok e Bali - tre morti : Sono almeno tre i morti a seguito della scossa di terremoto di grado 6,9 della scala Richter che ha colpito l'isola Indonesiana di Lombok. L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa due ...

Terremoto in Indonesia - il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. L’allarme tsunami, lanciato dalle autorità, è rientrato. Ma la scossa, avvertita anche a Bali, ha provocato panico, il crollo di diversi edifici e costretto i turisti ad abbandonare gli alberghi. Tre, per ora, i morti L'articolo Terremoto in Indonesia, il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forte Terremoto in Indonesia : case crollate - gente terrorizzata in strada : Le autorità Indonesiane hanno in un primo lanciato l'allarme tsunami, che è stato poi ridimensionato. Ci sono vittime

Terremoto in Indonesia - tre morti e ingenti danni : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'...

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : almeno tre morti ma rientra l’allarme tsunami : È di almeno tre morti il bilancio del sisma di magnitudo 7 che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok, e ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Molti hotel dell’isola, frequentata da turisti occidenta...

Indonesia - Terremoto nell’isola di Lombok : tre morti ed edifici distrutti. Evacuati alberghi : Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. La scossa è stata avvertita in tutta l’area interessata e secondo le autorità locali almeno 3 persone sono morte. Il sisma, riferiscono i media locali, ha provocato anche danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. La gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Molti hotel dell’isola, ...

Indonesia - Terremoto magnitudo 7.0 : almeno tre morti e ingenti danni | : Il sisma ha interessato l'isola di Lombok: edifici crollati e hotel evacuati. Rientrata l'allerta tsunami. Si tratta della stessa zona in cui appena otto giorni fa si è verificato un altro forte ...