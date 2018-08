TERREMOTO INDONESIA | 19 MORTI A LOMBOK Video ultime notizie | magnitudo 7 | l' Anello di

TERREMOTO in Indonesia - almeno 39 morti : anche un bimbo di un anno : almeno 19 persone sono morte a causa del fortissimo Terremoto che ha devastato l'isola di Lombok, in Indonesia . Tra le vittime anche un bambino di un anno . Altre decine di persone sono rimaste ferite ...

TERREMOTO in Indonesia - il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. L’allarme tsunami, lanciato dalle autorità, è rientrato. Ma la scossa, avvertita anche a Bali, ha provocato panico, il crollo di diversi edifici e costretto i turisti ad abbandonare gli alberghi. Tre, per ora, i morti L'articolo Terremoto in Indonesia, il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea proviene da Il Fatto Quotidiano.