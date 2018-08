Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia | almeno 19 morti e decine di feriti  

Terremoto magnitudo 7 Indonesia : 3 morti/ Ultime notizie video : paura a Bali - allerta tsunami (5 agosto 2018) : Terremoto oggi in Indonesia: sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : almeno tre morti ma rientra l’allarme tsunami : È di almeno tre morti il bilancio del sisma di magnitudo 7 che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok, e ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Molti hotel dell’isola, frequentata da turisti occidenta...

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7 - ci sono vittime e danni : Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell'isola di Lombok, in Indonesia, un'area a elevato rischio sismico. Per il momento non si hanno notizia di danni o vittime, le autorità Indonesiane hanno diramato l'allerta tsunami e stanno monitorando l'evoluzione delle condizioni del mare nella zona.Continua a leggere

Indonesia - Terremoto magnitudo 7.0 : almeno tre morti e ingenti danni | : Il sisma ha interessato l'isola di Lombok: edifici crollati e hotel evacuati. Rientrata l'allerta tsunami. Si tratta della stessa zona in cui appena otto giorni fa si è verificato un altro forte ...

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7. Rientrata l'allerta tsunami | : Il sisma ha interessato l'isola di Lombok: si tratta della stessa zona in cui appena otto giorni fa si è verificato un altro forte evento tellurico che ha provocato 16 morti

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7. Rientrato l'allarme tsunami : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'...

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7 : Epicentro a Lombok. Una settimana fa un altro terremoto ha colpito la stessa isola, provocando la morte di 16 persone

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : molta paura ma è rientrato l’allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del Terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

Paura a Bali - forte scossa di Terremoto di magnitudo 7 : hotel evacuati : Paura a Bali. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 è stata registrata sull'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. La scossa è stata avvertita in tutta l'area...

In Indonesia dopo un Terremoto di magnitudo 7 : molta paura ma è rientrato l’allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

Allarme tsunami in Indonesia dopo un Terremoto di magnitudo 7 : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'...

Allarme tsunami in Indonesia dopo un Terremoto di magnitudo 7 : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. Le autorità Indonesiane hanno lanciato un Allarme tsunami. L’epicentro del sisma si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un altro terremo...

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7 - è allarme tsunami : Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell'isola di Lombok, in Indonesia, un'area a elevato rischio sismico. Per il momento non si hanno notizia di danni o vittime, le autorità Indonesiane hanno diramato l'allerta tsunami e stanno monitorando l'evoluzione delle condizioni del mare nella zona.Continua a leggere

C’è stato un altro Terremoto a Lombok - in Indonesia - di magnitudo 7 : C’è stato un terremoto sull’isola di Lombok, in Indonesia, alle 19.46 ora locale (13.46 ora italiane): di magnitudo 6.8 secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di magnitudo 7 secondo la United States Geological Survey (USGS). L’epicentro è poco distante da quello The post C’è stato un altro terremoto a Lombok, in Indonesia, di magnitudo 7 appeared first on Il Post.