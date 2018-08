Terremoto di magnitudo 7 0 in Indonesia | oltre 140 morti e centinaia di feriti  

SISMA INDONESIA : 82 MORTI PER Terremoto magnitudo 7/ Ultime notizie : centinaia di feriti - migliaia di sfollati : TERREMOTO oggi in INDONESIA : SISMA 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7 - ci sono vittime e danni : Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell'isola di Lombok, in Indonesia, un'area a elevato rischio sismico. Per il momento non si hanno notizia di danni o vittime, le autorità Indonesiane hanno diramato l'allerta tsunami e stanno monitorando l'evoluzione delle condizioni del mare nella zona.Continua a leggere