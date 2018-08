Tennis | impresa Fognini | batte del Potro e conquista l' ottavo titolo della carriera

Tennis - impresa di Berrettini. 6-4 6-3 a Lopez - prima semifinale in carriera : TORINO - prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Matteo Berrettini , approdato al penultimo atto del ' J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di ...

Tennis - Wimbledon : impresa Fabbiano - Wawrinka battuto in tre set : Due ore e 28 minuti ieri, ma solo 12 minuti oggi sono bastati a Thomas Fabbiano per portarsi a casa il prestigioso scalpo di Stanislas Wawrinka e volare per la prima volta in carriera, la seconda ...

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Impresa Cecchinato - Buffon scrive al Tennista : “con te l’Italia sportiva alza la testa” : “Nessuno ci credeva prima. Adesso tutti parlano di Impresa. Ma l’essenza dello sport è proprio questa: sapere che nulla è impossibile”. Arrivano anche da Gianluigi Buffon, ex della Juve e della nazionale, i complimenti a Marco Cecchinato, il tennista azzurro approdato alla semifinale del Roland Garros 40 anni dopo l’ultimo italiano, Barazzutti. “Continua così Marco – scrive il portiere sul suo profilo facebook ...

Tennis - impresa Cecchinato al Roland Garros : la semifinale vale la storia (e 560mila euro) : Marco Cecchinato entra nella storia: il 25enne Tennista palermitano è infatti il primo italiano a centrare una semifinale dello Slam dopo 40 anni, grazie alla vittoria in quattro set su Novak Djokovic. L'articolo Tennis, impresa Cecchinato al Roland Garros: la semifinale vale la storia (e 560mila euro) è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.