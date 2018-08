Tennis | Fognini trionfa a Los Cobos | vince il trofeo dell' ' Abierto Mexicano de Tenis

Tennis - Fognini abbatte Del Potro e conquista il terzo titolo stagionale : Fabio Fognini ha battuto Juan Martin del Potro nella finale dell'open di Los Cabos per 6-4, 6-2 e ha così conquistato il suo ottavo titolo dell'Atp Tour. Con il primo successo sul cemento della sua ...

Tennis : Fognini trionfa a Los Cobos : ANSA, - ROMA, 5 AGO - Terzo titolo 2018 per Fabio Fognini. Il ligure si è infatti aggiudicato all'alba italiana il trofeo dell'"Abierto Mexicano de Tenis Mifel", torneo Atp che si è concluso sul ...

Tennis : Fognini batte Del Potro e vince a Los Cabos. Le treccine portano bene : Who's loving Fabio's new look? https://t.co/eOcnYZqbdw - Davis Cup, @DavisCup, 1 agosto 2018 Una vittoria netta e rapida contro il numero 4 del mondo e grande favorito del torneo. Fognini si è ...

Tennis - impresa Fognini : batte del Potro e conquista l'ottavo titolo della carriera : L'azzurro trionfa sul cemento a Los Cabos. Il suo ottavo successo in un torneo ATP, il primo su una superficie diversa dalla terra rossa. Ora è 14esimo, a una posizione dal suo best ranking di sempre--Fabio Fognini trionfa in Messico. Il 31enne ligure si aggiudica l’Abierto Mexicano del Tenis Mifel, torneo ATP 250 che si disputa sul cemento, superando in finale l’argentino Juan Martín del Potro 6-4, 6-2.Per Fognini è l’ottavo successo in un ...

Tennis : Fognini batte Del Potro e vince open Los Cabos : Fabio Fognini ha battuto Juan Martin del Potro nella finale dell'open di Los Cabos per 6-4, 6-2 e ha così conquistato il suo ottavo titolo dell'Atp Tour. Con il primo successo sul cemento della sua carriera, Fognini è alla terza vittoria di quest'anno dopo quelle di San Paolo e Bastad, e dovrebbe quindi avanzare di un posto nel ranking mondiale, piazzandosi 14esimo.

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini magico! Demolito Del Potro - terzo titolo stagionale per il ligure! : Meraviglioso Fabio Fognini! Il Tennista italiano prende letteralmente a pallate l’argentino Juan Martin Del Potro e vince il torneo ATP 250 di Los Cabos: sul cemento messicano il nostro rappresentante, numero due del seeding, domina la scena battendo il numero uno del tabellone e numero 4 ATP con il netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. SI tratta del medesimo score con il quale Fognini aveva vinto in ...

Tennis - Fognini in finale a Los Cabos : superato Norrie in 2 set : TORINO - Fabio Fognini è in finale nel torneo di Los Cabos , in Messico. Nella notte italiana ha superato 6-4, 6-2, in un'ora e 12 minuti, il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ranking mondiale. ...

Tennis - Los Cabos : Fognini vola in finale - sfiderà Del Potro : CABO DEL MAR, MESSICO, - Fabio Fognini conquista la finale dell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 637.395 dollari, in corso sul cemento di Cabo del Mar, in ...

Tennis : Los Cabos - Fognini in finale : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Fabio Fognini è in finale nel torneo di Los Cabos, in Messico. Nella notte italiana ha superato 6-4, 6-2, in un'ora e 12 minuti, il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ...

Tennis. Fabio Fognini - magica notte in Messico : è FINALE a Los Cabos : La FINALE tra Fognini e Del Potro si disputerà questa notte alle ore 5.00 italiane: noi di rivierasport.it vi proporremo il match LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale.

Tennis - Fognini in finale a Los Cabos. A caccia del terzo trionfo stagionale : Sarà il nuovo taglio di capelli che gli porta fortuna. O forse, anzi, probabilmente, sarà che sta giocando un Tennis di altissimo livello. Fatto sta che Fabio Fognini stanotte scenderà in campo per ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : L'apertura della seconda frazione è stata lottatissima, ma al quinto vantaggio è stato il numero 15 del mondo a spuntarla. Pochi patemi, poi, fino alla chiusura, alla quale Fabio si è presentato ...