Temptation Island | Francesca e Ruben si sono lasciati | l' annuncio su Instagram

Blastingnews

: Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - RudyZerbi : Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - simone_paciello : Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland - simone_paciello : Tatuarsi la data dell’inizio di Temptation Island è l’antisgamo. *spoiler* #temptationisland -

(Di domenica 5 agosto 2018) E' scoppiata una delle coppie protagoniste della scorsa edizione di. Stiamo parlando di, i due fidanzati che si misero alla prova per tre settimane all'interno del villaggio delle tentazioni, affrontando diversi momenti di alti e bassi. Al termine dell'avventura nel reality show,scelsero di andare via insieme dal villaggio e quindi di rimettere in piedi la loro storia, anche se ad oggi è ufficiale che la coppia è definitivamente scoppiata. VIDEOBaroni annuncia la fine della storia conIn queste ore, a pochi giorni dall'ultima puntata diin tv,Baroni ha postato una stories sul suo profilo ufficialedove annuncia la fine della sua relazione con. La ragazza si è limitata a dire semplicemente che la sua storia d'amore conè giunta al capolinea e ha chiesto ...