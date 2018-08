Tap - lite nel governo. Lezzi - M5S - contro Salvini : 'Servono strade e scuole'. Lui : 'Avanti' : Non ci sarà solo la manovra a surriscaldare il prossimo autunno. Negli stessi mesi, infatti, il governo dovrà trovare una soluzione sulla questione Grandi Opere che, da giorni, infuria tra gli alleati ...

Tap - lite nel governo. Lezzi - M5S - contro Salvini : 'Servono strade e scuole'. Lui : 'Avanti' : Non ci sarà solo la manovra a surriscaldare il prossimo autunno. Negli stessi mesi, infatti, il governo dovrà trovare una soluzione sulla questione Grandi Opere che, da giorni, infuria tra gli alleati ...

Tap - lite nel governo. Lezzi - M5S - contro Salvini : 'Servono strade e scuole' : Si alza lo scontro nel governo tra i 5Stelle, che vorrebbero fermare le grandi opere a partire da Tav e Tap, e la Lega che invece le difende. 'Caro Matteo Salvini - attacca Barbara Lezzi, ministro per ...

Tap - Lezzi a Salvini : “Al Sud servono infrastrutture”/ Ultime notizie : M5s-Lega - scontro sulle grandi opere : Salvini: "Pedemontana, Tap e Tav: benefici superiori a costi”. Video Ultime notizie: il ministro dell'Interno replica a Di Battista sulle grandi opere, interviene Barbara Lezzi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Scintille nel Governo - la Ministra per il Sud Barbara Lezzi - M5S - risponde a Salvini contro la Tap : Teleborsa, - Si fa sempre più aspra diversità di vedute Lega-5 Stelle, complicando non poco i rapporti nella maggioranza di Governo. Salvini, protagonista indiscusso in questi mesi, e Di Maio ercano ...

Nuove tensioni nel governo su grandi opere. Salvini : vanno fatte. Lezzi : al Sud serve altro - non la Tap : Servono strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche - scrive la ministra su Facebook - Le grandi opere continuano a dividere la maggioranza di governo. Lo scontro, stavolta, è tra ...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : "Tap? Più infrastrutture al Sud" : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"

Lezzi (M5S) attacca Salvini : «Tap? Servono strade e scuole» : Si alza lo scontro nel governo tra i 5Stelle, che vorrebbero fermare le grandi opere a partire da Tav e Tap, e la Lega che invece le difende. «Caro Matteo Salvini - attacca Barbara Lezzi,...

Tap - la ministra Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture" : La collega di governo grillina replica alle parole del ministro dell'Interno la necessità del gasdotto Trans-Adriatico

'Tap? Al Sud servono infrastrutture' - così la ministra Lezzi a Salvini - : Roma, 5 ago., askanews, - 'Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo ...

Lezzi : "Caro Salvini - al Sud servono infrastrutture - non la Tap" : La ministra del Sud Barbara Lezzi, attraverso Facebook, ha scritto rivolgendosi direttamente al suo collega Matteo Salvini, ministro dell'Interno dell'esecutivo di Giuseppe Conte nonché vicepremier, rispondendo a un'intervista che il leader del Carroccio ha rilasciato a La Stampa parlando delle grandi opere e sottolineando come i benefici che apporterebbero sarebbero superiori ai costi. Lezzi ha scritto:"Caro Matteo Salvini, in Italia servono ...

Tap - Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture" : "Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture e in particolar modo ne hanno estremo bisogno il Sud e le aree interne del Centronord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha ...

Ministro Lezzi a Salvini : 'Tap? Al Sud servono altre infrastrutture' : Sul gasdotto Tap interviene anche il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, chiedendo, invece, al vicepremier Salvini maggiori risorse per il Meridione. "In Italia servono le infrastrutture ed in ...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi |Lezzi : "Tap? Più infrastrutture al Sud" : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"