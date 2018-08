' Tap? Al Sud servono infrastrutture' | così la ministra Lezzi a Salvini

Tap - scontro nel governo. Lezzi a Salvini : 'Il Sud ha bisogno di altre infrastrutture' : Tap, scontro nel governo. Lezzi a Salvini: 'Il Sud ha bisogno di altre infrastrutture' ROMA scontro nel governo sulle grandi opere. [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui "...

Tap - lo strappo della ministra Lezzi : "Il gasdotto non serve né al Sud né all'Italia" : L'opera al centro delle polemiche dopo le promesse dei 5 Stelle di bloccarla durante campagna elettorale. La ministra contestata dai No Tap e protagonista di una lite con il governatore Emiliano

Tav o Tap - nord o sud - i dolori del giovane M5s di governo : ma per bloccare mancano i numeri in aula e nei conti pubblici : Tav o Tap? Chi va giù dalla torre: il nord o il sud? I voti presi sulla promessa di bloccare la Torino-Lione o quelli incassati con l'impegno di campagna elettorale di abbandonare il progetto del gasdotto a Melendugno nel Salento? I vertici del M5s al governo hanno capito che dovranno scegliere: non potranno ottenere entrambi gli stop. E mentre sul Tap ormai da giorni cominciano a prendere contromisure per preparare l'elettorato a ...

