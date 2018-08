Svizzera | aereo d' epoca precipita sulle Alpi | morte le 20 persone a bordo

Aereo precipitato in Svizzera - polizia : 'Tutti morti i 20 a bordo' : Sono tutti morti i 20 a bordo dell'Aereo d'epoca precipitato sabato pomeriggio sulla Alpi svizzere. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Le vittime, tutte provenienti dalla Svizzera, con l'...

Junkers Ju 52 si schianta in Svizzera : la storia dell’aereo d’epoca e il suo impiego in guerra : Ieri un aereo d'epoca si è schiantato in Svizzera, provocando la morte di 20 persone. Il Junkers Ju 52 che è stato vittima dell'incidente è un aereo tedesco degli anni Trenta del secolo scorso. Nacque per scopi civili ma fu spesso usato come bombardiere durante la Seconda guerra mondiale. Fu utilizzato dall'aviazione Svizzera fino agli anni Ottanta.Continua a leggere

Svizzera - aereo da turismo precipita sulle Alpi : Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'aereo da turismo su cui si trovavano, un Robin quadriposto, è precipitato sulle Alpi svizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorso Alpino, avvisato dalla guardia aerea di ...

