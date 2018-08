Super Dovizioso a Brno

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche live : Super pole di Andrea Dovizioso! (Gp Brno 2018) : DIRETTA MOTOGP qualifiche , FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno : cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:52:00 GMT)

MotoGp – Terminate le Fp3 al Sachsenring : Iannone Super - Dovizioso costretto a passare dalla Q1 [TEMPI] : Tempo di prove libere al Gp di Germania: Iannone è il più veloce nelle Fp3 al Sachsenring, Dovizioso dovrà passare invece dalla Q1 I piloti della MotoGp sono tornati in pista, questa mattina al Sachsenring, dopo la giornata di prove di ieri, per le FP3 del Gp di Germania. Al termine della terza sessione di prove libere è un ottimo Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci e dalla Honda di Cal Crutchlow. Quarto tempo per ...