Sub muore durante immersione nel lago di Como | un altro è grave

Tragica immersione : Sub muore nel lago di Como - gravissimo un altro sommozzatore : I primi soccorsi da un gommone in zona: il ferito, trasportato con l'elisoccorso, è in camera iperbarica

Muore la moglie - quello che fa l’Inps è assurdo. Il marito racconta tutto. La sua storia fa Subito il giro del web suscitando l’indignazione di tutti : La storia che vi stiamo per raccontare è accaduta in Italia ed è davvero assurda. Aveva appena perso la moglie dopo 8 lunghi anni di malattia e il dolore per quella scomparsa era ancora vivissimo quando a casa ha bussato una donna, una incaricata dall’Inps che gli ha comunicato che doveva fare una visita fiscale per la donna per accertare se la malata oncologica era in casa e se effettivamente era nelle condizioni di non andare al ...

“È stato orribile”. Muore in viaggio di nozze : la scoperta choc sulla causa. Aveva solo 31 anni - la moglie racconta cosa è emerso Subito dopo : Doveva essere uno dei momenti più belli della loro vita, quello da passare spensierati dopo il favoloso matrimonio. E invece Alan è morto per un tumore al polmone durante la luna di miele, nonostante non ci fosse stata nessun sintomo della malattia killer. Alan Simms, 31enne inglese, si è ammalato tre giorni dopo essere arrivato con sua moglie Aimee, 33 anni, sull’isola Africana di Capo Verde. All’inizio la coppia pensava si ...

Thailandia - Sub muore durante i soccorsi ai baby calciatori. Falliti i tentativi di aprire un cunicolo : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - ragazzini intrappolati : muore un Sub. Ossigeno in calo - ma slitta intervento : “Non sono pronti” : Non si può ancora provare a tirare fuori i 12 ragazzini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. La conferma che tutti speravano non arrivasse è uscita dalla bocca di Narongsak Osottanakorn, governatore della provincia settentrionale thailandese di Chiang Rai. Per tutta la giornata si erano rincorse le voci che una via alternativa per recuperarli fosse stata trovata o che almeno si fosse pronti per provare a far partire le immersioni. ...

Thailandia - ragazzi nella grotta cala l ossigeno - muore Sub. 'Usciranno da dove sono entrati' : ... un uomo che secondo i suoi superiori ha dato il massimo fin dall'inizio del dramma che continua a tenere con il fiato sospeso non solo la Thailandia ma il mondo intero. Saman Kuman stava piazzando ...

Thailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai ragazzi. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

Thailandia - Sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori intrappolati. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai ragazzi. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

Thailandia - Sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - Sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori. Allarme : il tempo è limitato Video : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - Sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori. Il comandante Marines : «Il tempo ora è limitato» : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - Sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori Video : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - Sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori - VIDEO : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...