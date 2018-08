SUB MORTO NEL LAGO DI COMO | GRAVE L' AMICO Ultime notizie | le prime ipotesi sulla

Lago di Como - SUB MORTO durante immersione/ Ultime notizie - grave l’altro sommozzatore : è ricoverato a Milano : Lago di Como, morto sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Infortuni : esplode bombola da SUB - un morto a Palermo : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un uomo di 54 anni, P.L.P, è morto a Palermo nell’esplosione di una bombola da sub. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Vincenzo Di Marco 17 all’interno di una ditta che si occupa dell’assistenza tecnica e del collaudo di attrezzature subacquee. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, socio della ditta, mentre era intento a riparare la bombola è rimasto ...

