Sturaro | tra Fiorentina e Inghilterra | la Juve fissa tutte le condizioni per l' addio

Pjaca vicino alla Fiorentina - la Juventus tratta per l’inserimento di Sturaro nella trattativa : Marko Pjaca vicinissimo al passaggio alla Fiorentina, la Juventus però vorrebbe inserire nella trattativa anche Stefano Sturaro Marko Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si baserà su un prestito con diritto di ...

Sturaro ai saluti con la Juventus : l’agente Volpi fa il punto sulle trattative : Sturaro si appresta a lasciare la Juventus la mancata convocazione per la tournèe negli States è un chiaro segnale d’addio L’agente di Sturaro, Carlo Volpi, ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito, che molto probabilmente sarà lontano dalla Juventus. Non c’è ancora una pista favorita, ma il calciatore ha le valigie palesemente in mano dopo la mancata convocazione per la tournèe negli States: “Non è ...

Cristiano Ronaldo incontra Sturaro - l’ironia pungente dei social : “un onore per CR7 stringere la mano a Stefano!” [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa da calciatore della Juventus, l’attenzione per l’arrivo a Torino di CR7 si è concentrata anche sull’incontro con Stefano Sturaro! Rimbalza da qualche ora sui social la foto che vede Cristiano Ronaldo stringere la mano a Stefano Sturaro. Il neo acquisto della Juventus, oggi ha tenuto le visite mediche e la sua prima conferenza stampa da bianconero, ma ...

Juve-Darmian - c'è l'appuntamento. Pausa Cancelo - Eintracht su Sturaro : Weekend di calma apparente in chiave mercato per la Juventus, in attesa di riannodare i fili delle varie trattative, in entrata e in uscita. Vendere per fare cassa e poi rinforzare i reparti più in ...