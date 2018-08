Storia dell' Airbus di Stato | dall' arrivo a Roma alla disdetta e adesso chi paga?

agi

(Di domenica 5 agosto 2018) La visita di Di Maio e Tonielli all'hagar dove era ospitato l'Airbus 340 comprato nel 2016 in leasing dal governo italiano, ha riacceso la polemica politica sulla scelta’ex primo ministro Matteo Renzi. Ma è sui quotidiani che si è svolta la partita decisiva, fatta di scoop, analisi e controllo dei costi che hanno gettato luce sulla storia di quello che nelle vignette delle edizioni cartacee spesso è diventato “L’aereo più pazzo del mondo”. Storia dell’Airbus diA340-500 Prima però è utile fare un passo indietro per capire dova la storia ha inizio. Maggio 2016. Su input del governo allora presieduto da Matteo Renzi viene stipulato un contratto di leasing con la compagnia aerea Ethiad per un Aribus che faccia da vettore principale per i voli di. L’aereo giunge a ...