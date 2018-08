Storia dell'Airbus di Stato - dall'arrivo a Roma alla disdetta (e adesso chi paga?) : La visita di Di Maio e Tonielli all'hagar dove era ospitato l'Airbus 340 comprato nel 2016 in leasing dal governo italiano, ha riacceso la polemica politica sulla scelta dall’ex primo ministro Matteo Renzi. Ma è sui quotidiani che si è svolta la partita decisiva, fatta di scoop, analisi e controllo dei costi che hanno gettato luce sulla storia di quello che nelle vignette delle edizioni cartacee ...

Bands FC - i loghi delle più grandi band della Storia come stemmi di calcio : LE FOTO : Rolling Stones stile Milan. I Red Hot Chili Peppers diventano il Bayern Monaco. La doppia 'F' dei Foo Fighters di Dave Grohl in versione Fulham. Ma ci sono anche Samp, Juve e Roma a prestarsi come ...

Caldara : 'Milan? Qua i migliori difensori della Storia' : Mattia Caldara , difensore del Milan , parla a Sky Sport della scelta di vestire il rossonero: 'La storia del Milan parla da sola, qua ci sono stati i migliori difensori della storia. Quando il Milan mi ha chiamato non potevo dire di no, sono davvero ...

La Storia della biblioteca costruita da un gruppo di ragazze nella Striscia di Gaza - : ... ha voluto raccontare la propria esperienza personale per sottolineare i benefici della nuova biblioteca : "Leggere a Gaza è ancora più importante che altrove, perché siamo tagliati fuori dal mondo. ...

La Nasa annuncia equpaggi dei primi voli commerciali della Storia : Houston, askanews, - La Nasa ha annunciato i 9 astronauti americani che voleranno nello Spazio con le nuove navette Usa Dragon Crew e Starline. Si tratta di una svolta epocale, perché questi saranno i ...

Le Verità Nascoste 2 ci sarà? Il finale della prima stagione potrebbe far calare il sipario su Paula e la sua Storia : Le Verità Nascoste 2 ci sarà oppure no? Canale 5 si prepara a mandare in onda il finale della prima stagione e i telespettatori che in queste settimane hanno cercato la Verità su Paula e la sua morte non possono far altro che chiedersi se davvero ci saranno nuove puntate oppure no. La risposta potrebbe arrivare in autunno quando anche in Patria, in Spagna, la serie andrà in onda nella sua completezza e saranno gli ascolti a sconvolgere le ...

Cosmetici & followers Ecco come Kylie Jenner è diventata la miliardaria più giovane della Storia : Sulle copertine delle riviste di gossip è sempre bella, elegantissima ed impeccabilmente truccata; spesso appare con il compagno, il rapper e produttore discografico di colore Travis Scott. Una coppia di successo, diventata un'icona per siti e giornali di costume americani. Ma Kylie Jenner non è solo una presenza glamour: a 21 anni (per la precisione li compirà tra pochi giorni, il 10 agosto) sta per conquistare il record di più giovane ...

Bonucci - A4 andata e ritorno in 378 giorni : cosa resterà della sua Storia nel Milan? : "Il migliore al mondo", legato ai colori rossoneri, non si sentiva da molto tempo. Perché, senza eufemismi, quello era Leonardo Bonucci, "tra", se non "il", migliore centrale in circolazione. ...

Celle - incontro con Gioele Dix e presentazione del libro "Dix libris. La mia Storia sentimentale della letteratura" : Venerdì 3 agosto alle ore 21,15 presso il Lungomare Colombo a Celle Ligure, incontro con l'attore e scrittore Gioele Dix e presentazione del libro "Dix libris. La mia storia sentimentale della ...

Totti scrive l’autobiografia - Ilary Blasi : “Mi ha colpito scoprire dettagli della sua Storia” Ecco il VIDEO di Francesco Totti! : Intervistata da ‘Chi’, la moglie del Capitano Francesco Totti, Ilary Blasi, ha svelato un’anticipazione sul libro che racconta la vita del marito “Spritz, burraco e mercatini” è il trittico degli elementi che compongono le vacanze spensierate di Ilary Blasi, ritratta sorridente sulla copertina del settimanale Chi a cui ha rilasciato un’intervista che la racconta come conduttrice, ma anche come moglie. Adesso per la showgirl, ...

'Brigitte Bardot - la Ferrari BB era dedicata a lei' si riscrive la Storia di una delle Gt più famose del mondo" : 'Si, la Ferrari BB si chiamava così in onore di Bridgitte Bardot': è lo stesso Leonardo Fioravanti, vulcanico ingegnere che dal '64 all'87 ha disegnato le Ferrari più belle per conto di Pininfarina, ...

Fede ufficializza la Storia con Paola Di Benedetto e la difende dagli attacchi delle fan : A spopolare online, nelle ultime ore, è la notizia di gossip che vede due tra le celebrità più seguite dal popolo degli internauti, Federico Rossi e Paola Di Benedetto, confermare via social-media il rumor sulla loro love-story. La conferma della storia d'amore del cantante e l'ex-naufraga ha letteralmente diviso il popolo della rete a metà, tra coloro che si dichiarano felici per la neo-coppia e le fan più accanite del cantautore, che criticano ...

Il ruolo della geografia nella Storia - ovvero la beatificazione della frontiera : Da strumento puramente materiale nel XIX secolo, quando le nazioni rivendicavano il loro territorio di fronte alle grandi potenze o agli imperi, la frontiera è diventata icona politica ed è stata ...

Fine della Storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia : lo rivela Gabriele Parpiglia : Fine della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. A rivelarlo su Instagram, uno dei migliori amici di Fabrizio nonché giornalista di "Chi" Gabriele Parpiglia che, rispondendo alla domande curiose dei followers ha confessato che tra Fabrizio e Silvia tutto è clamorosamente precipitato. Dopo l'uscita dal carcere dell'ex re dei paparazzi, tra la coppia c'era già stato un momento di crisi poi rientrato e sembrava che nell'ultimo periodo ...