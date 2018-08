Stella del nord | tre destini che si incrociano sotto il regime più inaccessibile al mondo

CaStellana - Bari - - Arriva il Planetarium Show - l'affascinante avventura in 3D alla scoperta dell'universo : All'interno, comodamente seduti su poltrone ergonomiche, si assisterà a spettacoli in 3D, con l'ausilio di appositi occhiali in dotazione. Allestito su iniziativa dell'Associazione "Il Planetario di ...

Nuoto - Europei 2018 : Adam Peaty Stellare! Record del mondo pazzesco nei 100 rana. Fabio Scozzoli chiude quinto : Adam Peaty è semplicemente stellare! Il campione olimpico dei 100 rana incanta tutti nella finale continentale di questa distanza a Glasgow siglando il nuovo primato del mondo delle due vasche in 57″00. Un incedere pazzesco il suo, passando ai 50 metri in 26″65 e chiudendo 30″35. Niente da fare per gli avversari e non si può far altro che applaudire un campione che continua a scrivere pagine importanti di storia del Nuoto in ...

Alfio Quarteroni - il ritorno di una Stella della matematica per un progetto al Polimi : “Abbiamo i migliori ricercatori” : “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso serve più energia che altrove. Ma impegnarsi per il proprio Paese dà più gusto e fa decuplicare gli sforzi. Il vittimismo è l’anticamera dell’inedia”. Nella sua carriera Alfio Quarteroni ha visitato oltre 100 università. È un matematico di fama mondiale, ha applicato i suoi studi e modelli in vari campi (dai terremoti allo spazio), ...

Esopianeti abitabili? Dipende dalla luce della loro Stella : Secondo un nuovo studio, le possibilità che la vita si sviluppi sulla superficie di un pianeta roccioso come la Terra sono collegate al tipo e all’intensità della luce emessa dalla sua stella. La nuova teoria – riporta Global Science – sostiene che la luce ultravioletta emessa dalle stelle sarebbe sufficiente ad alimentare una serie di reazioni chimiche, che porterebbero alla formazione dei ‘mattoni’ della vita. A capo dello studio, ...

Stella - concerto "Monteverdi e dintorni" a cura del Conservatorio G. Verdi di Torino : Questa sera alle ore 21, presso l'Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna, il terzo dei cinque appuntamenti serali della Hip Summer School 'Musica con Vista', ovvero la prima scuola ...

Antonella Clerici “zia” della piccola Stella : le foto della vacanza con Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi (FOTO) : ‘Diva e Donna’ ha pubblicato le foto che ritraggono la moglie Carlotta Mantovan e la figlia di Fabrizio Frizzi insieme alla conduttrice Antonella Clerici Il pubblico televisivo che ha sempre seguito con affetto Antonella Clerici e Fabrizi Frizzi sa bene che tipo di legame ha unito due dei volti più popolari del piccolo schermo. Un rapporto solido il loro, non solo dal punto di professionale, ma anche privato, considerata l’amicizia ...

Ginnastica - Europei 2018 : i convocati dell’Italia - Marco Lodadio la Stella a Glasgow : Giuseppe Cocciaro, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 9 al 12 agosto. I ragazzi saranno infatti protagonisti all’SSE Hydro la settimana successiva allo show femminile e sempre all’interno della cornice degli European Championships. Il direttore tecnico si è preso tutto il tempo a disposizione per definire i due ...

NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre : ospite d’eccezione una ex Stella del basket USA : L’8 e il 9 settembre a Milano ci sarà la NBA Fan Zone: l’evento ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA e avrà come ospite una ex stella del basket USA La National basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, ...

L'uomo dietro la nuova Stella del tennis italiano : Chi c’è dietro la grande speranza del tennis italiano che, ad appena 22 anni, ha appena vinto a Gstaad il primo titolo Atp? Abbiamo intervistato il tecnico che lo segue da quando aveva 14 anni. Vincenzo, solo uno che si chiama Santopadre poteva allenare un tennista italiano finalmente bello nel gioco e anche nei modi come Matteo Berrettini? “Lui parte avvantaggiato dal carattere: è così pacato ed equilibrato, ...

L'incognita della politica estera dei legaStellati sull'accordo nucleare iraniano : Roma . Per l'opinione pubblica, alias "i cittadini", la posizione del governo legastellato sull'accordo nucleare iraniano è un'incognita che solo l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Uova contro Osakue - “Stella” dell’atletica : «Cercavano una donna di colore» | : Aggredita la 22enne di Moncalieri, di origine nigeriana e “azzurra” del lancio del disco: ha riportato una lesione alla cornea

Ginnastica - Simone Biles è sempre la più forte del Pianeta. Un ritorno Stellare da vero fenomeno - Campionessa immensa verso i Mondiali : La più forte è ancora lei, senza alcun dubbio e senza mezzi termini. Simone Biles è tornata dopo due anni d’assenza e si è subito ripresa lo scettro di Reginetta della Polvere di Magnesio. Ci erano mancate le sue gesta poderose, le sue acrobazie funamboliche, la sua potenza atletica, la sua grinta e il suo sorriso: la donna indiscussa delle Olimpiadi di Rio 2016, dove vinse quattro medaglie d’oro, si era presa una lunga pausa per ...