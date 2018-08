Speleologo prigioniero in una grotta a 200 metri di profondità | cariche esplosive per

Udine - Speleologo prigioniero in una grotta - cariche esplosive per salvarlo : CHIUSAFORTE / TRIESTE - Proseguono le operazioni di soccorso dello speleologo triestino di 36 anni che si è infortunato sotto la cima del Monte Canin all'interno di una grotta in corso di esplorazione ...

Cade in una grotta : Speleologo ferito e prigioniero a 700 metri di profondità : ALTO FRIULI, Udine, - Uno speleologo ha subito un infortunio in una grotta in esplorazione sotto la cima del Monte Canin a quota 2200 metri, in Alto Friuli. L'allarme è arrivato intorno alle 16 di ...