Cade in una grotta : Speleologo ferito e prigioniero a 700 metri di profondità : ALTO FRIULI, Udine, - Uno speleologo ha subito un infortunio in una grotta in esplorazione sotto la cima del Monte Canin a quota 2200 metri, in Alto Friuli. L'allarme è arrivato intorno alle 16 di ...

Cuneo - salvo dopo 36 ore lo Speleologo rimasto ferito in una grotta : È salvo Gianluca Ghiglia, lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale lo hanno estratto dalla grotta. Oltre cento uomini hanno lavorato da sabato per salvarlo.Continua a leggere

Cuneo : dopo 36 ore riportato in superficie lo Speleologo ferito : Conclusa l’operazione di salvataggio dello speleologo infortunatosi sabato sera durante l’attraversata del fiume sotterraneo della Grotta della Mottera in provincia di Cuneo. Intorno alle 8 gli uomini del soccorso alpino lo hanno consegnato all’equipe sanitaria del 118 sopraggiunta in elicottero che lo ha imbarcato con il verricello. In seguito, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cuneo dove è stato ...

Cuneo - recuperato dopo 36 ore Speleologo ferito in grotta : E' stato riportato in superficie dopo 36 ore di lavoro lo speleologo che sabato era rimasto vittima di un incidente nella grotta della Mottera, a Frabosa Soprana (Cuneo). L'uomo è stato recuperato dai tecnici speleologici e alpini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e affidato all'equipe sanitaria del 118 sopraggiunta in elicottero. E' ora ricoverato nell'ospedale di Cuneo in ...

Cuneo : Speleologo ferito - proseguono le operazioni di soccorso : proseguono le operazioni di soccorso del Corpo Nazionale soccorso Alpino e speleologico (CNSAS) nei confronti dello speleologo infortunatosi durante l’attraversata del fiume sotterraneo della Grotta della Mottera in Provincia di Cuneo. La barella del ferito, sempre sotto diretto controllo dei medici del CNSAS, si trova in prossimità dell’esterno della cavità dopo che il trasporto è stato effettuato grazie a dispositivi su corda ...

Slovenia - salvato lo Speleologo triestino ferito in una grotta : L'uomo, 57 anni, è stato raggiunto ed estratto intorno alle 3 di notte. Ha riportato probabilmente un trauma all'anca e la frattura di un femore