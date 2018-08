Speleologo bloccato - risalita rinviata : ANSA, TRIESTE, 5 AGO - E' stata rinviata a domani la risalita dello Speleologo triestino, Stefano Guarniero, 33 anni, intrappolato da ieri a 200 metri di profondità sul Monte Canin, in Friuli. Lo ...

Friuli - Speleologo bloccato in grotta a 200 metri di profondità : soccorritori al lavoro per recuperarlo : Lo speleologo triestino Stefano Guarniero è intrappolato da due giorni in una grotta a 200 metri di profondità sul monte Canin, in Friuli. I soccorritori sono impegnati da sabato nelle operazioni di recupero del 33enne e contano di liberarlo entro domenica sera. L’uomo, che è anche infermiere, è rimasto bloccato dopo una caduta di venti metri mentre era in esplorazione in una grotta che si trova a quota 2.200 metri. È ferito all’addome e ad un ...

Friuli - iniziata la risalita dello Speleologo bloccato sul Monte Canin | : L'uomo è rimasto intrappolato in una grotta a 200 metri di profondità, a quota 2.200, dopo essere caduto e aver subìto un trauma cranico. Le operazioni di soccorso dovrebbero concludersi in serata

Speleologo bloccato - cariche esplosive per liberarlo : Dramma a 200 metri di profondità in una grotta del Monte Canin, nel Friuli. Si aprono varchi nei punti più stretti del percorso sotterraneo per consentire la risalita della barella con l'escursionista ...

Speleologo bloccato in una grotta - è anche ferito : serviranno ore per liberarlo : Occorreranno ancora alcune ore per liberare lo Speleologo intrappolato e ferito a 200 metri di profondità sul Monte Canin e riportarlo in superficie. Il soccorso alpino stima che le operazioni si ...

