Speleologo bloccato in una grotta | è anche ferito | serviranno ore per liberarlo

Friuli - in giornata recupero dello Speleologo bloccato su Monte Canin : Friuli, in giornata recupero dello speleologo bloccato su Monte Canin L'uomo è rimasto intrappolato in una grotta a 200 metri di profondità, a quota 2.200, dopo essere caduto e aver subìto un trauma cranico. Le operazioni di soccorso dovrebbero concludersi a metà giornata

Friuli - in giornata recupero dello Speleologo bloccato su Monte Canin - : L'uomo è rimasto intrappolato in una grotta a 200 metri di profondità, a quota 2.200, dopo essere caduto e aver subìto un trauma cranico. Le operazioni di soccorso dovrebbero concludersi a metà

Udine - Speleologo bloccato a 200 metri di profondità : L'uomo è caduto in una grotta del monte Canin. Precipitato per una ventina di metri, ha subito un trauma cranico. Stanno arrivando sul posto il soccorso spleleologico, un elicottero della Protezione civile e una squadra disostruzioni per raggiungere l'ingresso della cavità

Speleologo italiano bloccato in grotta in Slovenia - salvato con micro cariche di esplosivo : Per evacuare in barella il 57enne ferito i soccorritori hanno dovuto scavare e demolire alcune parti della grotta con l'aiuto di micro cariche di esplosivo in modo da allagare le diverse strettoie che ne impedivano il passaggio. L'uomo ha riportato un probabile un trauma all'anca e la frattura di un femore.

Slovenia - salvato Speleologo italiano bloccato in una grotta - : L'uomo era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità il 7 luglio, nell'area di Orlek. È stato recuperato durante la notte, dal soccorso speleologico sloveno. Ha riportato un probabile trauma all'anca

Slovenia : salvato Speleologo triestino bloccato in una grotta a 100 metri di profondità : Tratto in salvo lo speleologo triestino rimasto bloccato ieri in una grotta a Orlek (Slovenia) a circa 100 metri di profondità: è stato estratto intorno alle 3 di notte, in buone condizioni di salute. Il Cnsas Fvg precisa che l'uomo ha riportato probabilmente un trauma all'anca e la frattura di un femore. Le operazioni di soccorso sono state condotte dal soccorso speleologico sloveno. Il 57enne si era calato nella grotta insieme con

Slovenia - Speleologo triestino ferito e bloccato in grotta : Un team sloveno sta cercando di soccorrere l'uomo, che ha il femore rotto. Per via delle strettoie si procederà con micro cariche di esplosivo

Slovenia. Speleologo italiano bloccato in una grotta a Orlek : ha una caviglia fratturata : Una mattinata difficile per gli escursionisti: il soccorso alpino ha effettuato altri due interventi, con elisoccorso. Una donna è tuttora in gravi condizioni.