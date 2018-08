Sotfball | Mondiali 2018 | Italia contro la Gran Bretagna per risalire e continuare a

oasport

(Di domenica 5 agosto 2018) Quinto indeidi softballper l’in arrivo: nella mattina ventura, alle ore 8:30ne (le 15:30 locali), le azzurre troveranno di fronte lacon l’obiettivo obbligato della vittoria perad avere delle speranze di andare avanti nel torneo. Le azzurre vengono dal successo odiernoil Botswana, la formazione più debole del girone, che ha permesso di interrompere una striscia di sconfittele tre più quotate avversarie del girone, e cioè Giappone, Canada e Australia. Per quanto riguarda la, invece, l’ultimo avversario è stato il Giappone, col quale ha perso in modo piuttosto netto (6-0). Posto il valore relativo dell’indella notte passata, va detto che si son viste in particolare spolvero Erika Piancastelli e Amanda Fama, veri fari del successo azzurro assieme a un’Alice ...