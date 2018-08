Sonora sconfitta per la Juventus contro il Real Madrid | i Blancos asfaltano i bianconeri

sportfair

(Di domenica 5 agosto 2018) Durante l’ultimo match della tournée americana della, la squadra di Allegri rimedia unailIlha battuto in rimonta laper 3-1 nel match della International Champions Cup giocato al FedEx Stadium di Washington, ultimo test deinella tournée americana. Uno scatenato Asensio ha deciso la gara in avvio ripresa con un uno-due micidiale, dopo che laera passata in vantaggio nel primo tempo grazie all’autorete di Carvajal ed era poi stata raggiunta sul pareggio da Bale. Ora la squadra di Allegri rientrerà in Italia e, dalla prossima settimana, inizierà il countdown verso la festa di Villar Perosa del 12 agosto. (Spr/AdnKronos)L'articoloper lail, iprivi di Cristiano Ronaldo SPORTFAIR.