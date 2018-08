Sky Maldini torna al Milan | possibile annuncio oggi

Addio Sky - Diletta Leotta sulla piattaforma Dazn con Maldini : Diletta Leotta e Paolo Maldini sono i nuovi volti di Dazn , il servizio di sport in streaming live e on demand. Diletta Leotta sarà la conduttrice della Serie A su Dazn, a partire dalla stagione 2018/...

Diletta Leotta lascia Sky e “passa” a Dazn assieme a Paolo Maldini : Diletta Leotta non sarà più uno dei volti più apprezzati di Skysport, la giornalista passerà alla nuova arrivata Dazn Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi l’ingresso nella piattaforma di due stelle del panorama calcistico italiano. Diletta Leotta sarà la conduttrice della Serie A su Dazn, a partire dalla stagione 2018/2019, e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale di ...

Federico Buffa racconta Paolo Maldini per i suoi 50 anni : Sky festeggia con doc e speciali : Paolo Maldini, 50 anni di calcio: la bandiera del Milan, che in onore della sua carriera da difensore rossonero ha ritirato la sua maglia numero 3, compie i suoi primi 50 anni e Sky lo celebra con un palinsesto speciale.prosegui la letturaFederico Buffa racconta Paolo Maldini per i suoi 50 anni: Sky festeggia con doc e speciali pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 08:00.