: #Indonesia, scossa di #terremoto di magnitudo 7 nell'isola di Lombok. Lanciato allarme #tsunami - Agenzia_Ansa : #Indonesia, scossa di #terremoto di magnitudo 7 nell'isola di Lombok. Lanciato allarme #tsunami - Agenzia_Ansa : #Terremoto in #Indonesia, rientra allarme #tsunami - TgLa7 : #terremoto #Indonesia confermato sviluppo di un piccolo #tsunami dopo sisma -

"Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili" in seguito alche ha colpito oggi l'. L'unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica insono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e Gili.(Di domenica 5 agosto 2018)