Sisma in Indonesia | Farnesina | nessun italiano coinvolto

Sisma Indonesia - nessun italiano ferito : 21.01 "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili" in seguito al Sisma che ha colpito oggi l'Indonesia. L'unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e Gili.