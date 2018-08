Sisma in Indonesia | almeno 39 i morti

Indonesia - Nuovo Sisma a Lombok - panico e crolli : T rema ancora la terra a Lombok , in Indonesia , già interessata da una forte scossa sismica nei giorni scorsi. Stavolta il magnitudo del terremoto che ha sconvolto la piccola isola dell'arcipelago ...

Indonesia : Sisma di magnitudo 7 a Lombok<br>Ci sono almeno 3 morti : Aggiornamento ore 16:27 - Arrivano purtroppo notizie di vittime del terremoto che poco fa ha colpito l'isola Indonesia na di Lombok. Sarebbero almeno tre i morti , inoltre sin contano danni a molti edifici, alcuni completamente o parzialmente crollati. Gli abitanti, terrorizzati, sono scesi in strada e anche molti hotel, in questo periodo pieni di turisti occidentali, sono stati evacuati. La scossa si è sentita fino a Bali e anche lì si sono ...

Sisma in Indonesia - danni a edifici e hotel evacuati :