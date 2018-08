Sisma in Indonesia | allarme tsunami

Terremoto oggi in Indonesia/ Ultime notizie video : Sisma 6.8 a Lombok - allerta tsunami - 5 agosto 2018 - : Terremoto oggi Indonesia: sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali.

Terremoto Indonesia : oltre 500 escursionisti isolati dal Sisma a Lombok : oltre 500 persone, tra escursionisti e guide alpine, sono rimaste isolate a causa di frane verificatesi sulle pendici di un vulcano attivo nell’isola Indonesiana di Lombok a seguito del sisma magnitudo 6.4. Nell’area sono stati inviati elicotteri e squadre di soccorso terrestri che stanno perlustrando le pendici del Monte Rinjanim, dove sono presenti sentieri molto frequentati dai turisti in questo peridio dell’anno. Nel sisma ...

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4. Almeno 13 morti sull’isola di Lombok | : Tra le vittime anche un turista milanese. La scossa registrata alle 5.47 ora locale. La zona è una popolare destinazione turistica e si trova a circa 100 chilometri a est dell’isola di Bali

Sisma Indonesia : bilancio sale a 14 morti : GIACARTA, 29 LUG - sale a 14 morti il bilancio delle vittime sull'isola Indonesiana di Lombok, oltre 160 i feriti, dopo il Sisma di magnitudo 6.4 che ha devastato l'area. Il terremoto ha danneggiato ...

Sisma Indonesia : 14 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto in Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 in zona turistica : almeno dieci morti : Il sisma ha colpito l'isola di Lombok, una zona turista del Paese asiatico adiacente alla più famosa Bali. Segnalati decine di crolli e ferriti e almeno dieci vittime, ma fortunatamente non è stato emesso alcun allarme tsunami.Continua a leggere

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 L’epicentro a Lombok : vittime e feriti : La scossa registrata alle 5.47 ora locale. La zona è una popolare destinazione turistica e si trova a circa 100 km a est dell’isola di Bali

Indonesia : Sisma - 3 morti e 12 feriti : ANSA, - GIACARTA, 29 LUG - Almeno tre persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Le vittime e i ...

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 : bilancio 10 morti e 40 feriti : Almeno 10 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto sull'isola Indonesiana di Lombok. Lo riporta la locale Agenzia di risposta alle ...

Sisma Indonesia : 3 morti - crollo edifici : 04.37 Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Le vittime e i feriti sono per lo pià stati colpiti da lastre di cemento cadute dagli edifici,decine dei quali sono stati danneggiati. E'durato circa 10 secondi, danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, subito chiuso per paura di frane. Non si ...