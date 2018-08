Siria | ucciso scienziato sospettato per armi chimiche

Siria - ucciso scienziato sospettato per produzione di armi chimiche - : Aziz Esber è morto per lo scoppio di una bomba nella notte tra il 4 e il 5 agosto. L'uomo era direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama, già colpito nel 2017, che si sospetta sia ...

Siria - ucciso scienziato armi chimiche : 14.10 Uno scienziato Siriano, Aziz Esber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime, è stato ucciso da una bomba. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Il centro di ricerche diretto da Esber, situato nella località di Masyaf, era stato preso di mira nel settembre del 2017 da un raid aereo, forse compiuto da Israele.

L'Isis comunica che il figlio di al-Baghdadi è stato ucciso in Siria : L'Isis ha affermato che il figlio del suo leader, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso in Siria in combattimento contro le truppe governative di Damasco.L'annuncio è apparso sull'agenzia dello stato islamico, che mostra una foto del giovane, con in mano un fucile, e lo identifica come Huthaifa al-Badri. Non viene precisato quando sia stato ucciso, ma solo che era un 'combattente d'elitè, caduto mentre difendeva una centrale ...

