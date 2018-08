Siria | la fine di una guerra | l' inizio di un' altra

Fine dei giochi in Siria : Da molti mesi circolano rumor su squadre di assassini che operano nell’est della Siria , in quella zona tra le città di Raqqa e Deir Ezzor che nominalmente è sotto il controllo delle milizie curde delle Forze Siria ne democratiche e che vive in un dopoguerra pieno di ansie. Le uccisioni prendono di mi

Siria : Onu - 66mila sfollati nel sud - 20mila a confine Giordania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : fonti - governativi avanzano verso confine Giordania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Che fine ha fatto Siria De Fazio : Che fine ha fatto Siria De Fazio ? Era il 2009 quando la sexy mangiafuoco entrò nella casa del GF, stregando gli italiani, oggi ha 40 anni ed è molto diversa da allora. Atletica, tatuata e spregiudicata, Siria De Fazio è uno dei personaggi più famosi del Grande Fratello. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, finì al centro del gossip per via della sua relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Oggi è una reginetta ...

Siria - forze russe via da confine Libano : 3.46 Le forze russe, schierate al confine Siria-Libano, si sono ritirate, sostituite da truppe fedeli a Damasco. Per la tv libanese al-Mayadeen, vicina al movimento Hezbollah, i russi si sono ritirati dall'area di confine alla periferia della città di Qusair,roccaforforte del gruppo libanese. Hezbollah, Russia e Iran appoggiano il regime di Bashar al-Assad.L'Osservatorio Siriano per i diritti umani sostiene che le truppe russe erano state ...