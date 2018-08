Siria | bomba uccide scienziato del programma armi chimiche Ultime notizie | Aziz Esber

Bomba uccide scienziato Siriano vicino ad Assad : Uno scienziato siriano, Aziz Asber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime, è stato ucciso da una Bomba la scorsa notte.Lo riferisce l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Il centro di ricerche diretto da Esber, situato nella località di Masyaf, era stato preso di mira nel settembre del 2017 da un raid aereo ...

Israele abbatte caccia Siriano a Golan/ Ultime notizie : Damasco - “stava bombardando l'Isis a Yarmouk” : Israele abbatte caccia siriano a Golan. Damasco smentisce violazione cieli: “stava bombardando l'Isis a Yarmouk”. Le Ultime notizie: non sono note le sorti del pilota(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:43:00 GMT)

Le forze di Assad hanno bombardato un territorio controllato dall’ISIS nel sud della Siria - ci sarebbero 26 morti fra i civili : Nell’ambito della campagna militare per riconquistare alcuni territori nel sud della Siria, le forze che appoggiano il regime Siriano di Bashar al Assad hanno bombardato ieri una delle poche zone ancora controllate dallo Stato Islamico (o ISIS). Secondo l’Osservatorio Siriano The post Le forze di Assad hanno bombardato un territorio controllato dall’ISIS nel sud della Siria, ci sarebbero 26 morti fra i civili appeared first on ...

Siria - esplode autobomba nell’est del Paese : 18 morti : Siria, esplode autobomba nell’est del Paese: 18 morti Siria, esplode autobomba nell’est del Paese: 18 morti Continua a leggere L'articolo Siria, esplode autobomba nell’est del Paese: 18 morti proviene da NewsGo.

Siria - Israele bombarda vicino all’aeroporto di Damasco/ Ultime notizie - raid contro aereo da carico Iran : Siria, Israele bombarda obiettivo vicino all'aeroporto civile di Damasco: Ultime notizie, l'esercito dello Stato Ebraico colpisce un aereo da carico Iran. Ancora "sfide" con Teheran(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:34:00 GMT)