“Siete ufficialmente invitati” Boom | anche loro al matrimonio Fedez-Chiara Ferragni

caffeinamagazine

: RT @StrayKidsItalia: [D-DAY] Domani è il giorno in cui gli @Stray_Kids fanno ufficialmente il comeback! Siete pronti per #MyPace e l'inter… - soamaaazingot7 : RT @StrayKidsItalia: [D-DAY] Domani è il giorno in cui gli @Stray_Kids fanno ufficialmente il comeback! Siete pronti per #MyPace e l'inter… - choukhei : RT @StrayKidsItalia: [D-DAY] Domani è il giorno in cui gli @Stray_Kids fanno ufficialmente il comeback! Siete pronti per #MyPace e l'inter… - sunj_fangirl : RT @StrayKidsItalia: [D-DAY] Domani è il giorno in cui gli @Stray_Kids fanno ufficialmente il comeback! Siete pronti per #MyPace e l'inter… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Tutto è pronto per il grande evento: ilè previsto per il 1 settembre 2018, a Noto, in Sicilia.inizianoa dire qualcosa in più sugli invitati. Ed ora ecco la grande novità, diffusa a tutti con un video in cui invitanoalFrancesco Totti e Ilary Blasi, dopo che la conduttrice del Grande Fratello Vip, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva espresso il desiderio di partecipare aldell’anno. E, proprio da Instagram, il social più utilizzato dalla coppia più popolare d’Italia, è arrivato il video invito. Insomma, una delle coppie più famose d’Italia, in predicato addirittura di avere una sitcom adedicata, in stile Sandra e Raimondo Vianello, è stata invitata a quello che è stato definito ilreale italiano. In realtà l’invito sembra nascere proprio per ...