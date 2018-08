Sherlock 5 è ancora lontana | si allunga l’attesa per i nuovi episodi | parla lo showrunner

optimaitalia

(Di domenica 5 agosto 2018) Gli spettatori della serie sono abituati alle lunghe attese tra una stagione e l'altra, ma quella per glidi5 potrebbe essere molto più lunga del previsto.Dopo la quarta stagione trasmessa nel gennaio 2017 dalla BBC, la produzione è entrata in una pausa dai tempi indefiniti, per permettere al cast tecnico e artistico di potersi dedicare ad altri progetti. Perfino incerta nella sua realizzazione, la quinta stagione disembra però destinata ad arrivare sul piccolo schermo, prima o poi.Lo scorso febbraio il co-creatoe Steven Moffat si era detto sicuro che ci sarebbe stata un'altra stagione, ma spiegò di non avere "piani immediati" per la messa in cantiere dei, preannunciando un periodo di attesa più lungo dei soliti due o tre anni tra un capitolo e l'altro.Di recente, però, una voce si era diffusa in rete lasciando ipotizzare una ...