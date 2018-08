Serie D | Il Fasano è rientrato in sede dopo la vittoria con l' Isernia

gofasano

: Ultimo impegno amichevole nel ritiro precampionato per i biancazzurri. #sport - gofasano : Ultimo impegno amichevole nel ritiro precampionato per i biancazzurri. #sport - FasanoLiveCom : Us Città di Fasano, inizia ufficialmente la campagna abbonamenti per il torneo di Serie D 2018/19… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Per la cronaca i biancazzurri si sono imposti per 2-0, nella sfida giocata a Pettoranello del Molise, ma come sempre i riscontri numerici delle amichevoli sono sempre da prendere con le pinze. Del ...