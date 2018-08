Sergio Marchionne | famiglia | “grazie a chi ha sofferto con noi” Manuela Battezzato con

Sergio Marchionne - Ferrari : Louis Camilleri sbaglia aggettivo - il titolo crolla in Borsa : E' bastato un aggettivo sbagliato per far crollare il titolo in Borsa . Esordio tragico quello di Louis Camilleri , successore di Sergio Marchionne in Ferrari. Il nuovo amministratore delegato, ...

Massimo Giletti/ “Dal volontariato a Lourdes al ritorno in Rai. E su Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi...” : Massimo Giletti: “Dal volontariato a Lourdes al ritorno in Rai. E su Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi...”. Il conduttore di Non è l'Arena si confessa all'Avvenire. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Sergio Marchionne - due cerimonie funebri a settembre/ Ultime notizie : l'ultimo investimento prima di morire : Sergio Marchionne, due cerimonie funebri a settembre per ricordarlo. Ultime notizie: le indiscrezioni sull'ultimo investimento prima di morire dell'ex manager di Fca(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:43:00 GMT)

Sergio Marchionne - l’ultimo acquisto prima di morire : “Come ha speso 180mila euro” : L’ultima mossa di Borsa Sergio Marchionne l’aveva fatta il 9 maggio scorso, ma non riguardava il gruppo Fca, che ha guidato per 14 anni. Aveva comprato un pacchetto di azioni della Philip Morris International, la multinazionale delle sigarette Marlboro. A riportare la notizia è ”Il sole 24 ore”: ”Dai documenti della Sec, gli sceriffi di Wall Street, si apprende che l’ormai ex manager di Casa Agnelli ha comprato 2.138 titoli del ...

Sergio Marchionne - Messa solenne a Torino il 14 settembre : Una commemorazione pubblica per Sergio Marchionne. Il prossimo 14 settembre, nel Duomo di Torino, l'arcivescovo Cesare Nosiglia celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari e dei vertici del gruppo FCA. Per il manager italo-canadese, scomparso la settimana scorsa, si terrà una seconda cerimonia commemorativa il 27 settembre a Auburn Hills, sede americana della FCA US.

Sergio Marchionne - i funerali in gran ‘segreto’ e la commemorazione pubblica a Torino : Il mistero sui funerali di Sergio Marchionne e la commemorazione pubblica a Torino: il comunicato di FCA E’ morto lo scorso 25 luglio Sergio Marchionne, ex ad FCA e presidente Ferrari: il manager italo-canadese non ha retto alle conseguenze causate da un intervento chirurgico alla spalla, programmato da tempo, a cui si era sottoposto a fine giugno. Una grande perdita per il mondo automobilistico che cerca di omaggiarlo e ricordarlo ...

“No!”. Sergio Marchionne - la decisione ‘choc’ (sullo spot commemorativo) avvolta nel mistero : Sergio Marchionne è morto il 25 luglio nell’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, il manager era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Accanto a lui la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyle. La settimana prima l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni di salute del manager ...

Sergio Marchionne - dopo la morte la strana scelta di John Elkann : Fca - quel bruttissimo dubbio : La morte non arriva mai nel momento giusto. Ma quella di Sergio Marchionne , per Fca , è piovuta decisamente nel periodo peggiore. Il 'lieto fine' di una lunga storia di successi era previsto per il ...

Sergio Marchionne - "silenzio malattia inquina Borsa"/ Ultime notizie Cofferati "indecente dibattito su agonia" : Sergio Marchionne, Svizzera "il silenzio su malattia rischia di avere inquinato la Borsa'. Ultime notizie, Cofferati 'indecente dibattito su agonia'.

Sergio Marchionne - “silenzio malattia inquina Borsa”/ Ultime notizie Cofferati “indecente dibattito su agonia” : Sergio Marchionne, dalla Svizzera “il silenzio sulla malattia rischia di avere inquinato la Borsa". Ultime notizie, Cofferati "indecente il dibattito durante la sua agonia"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Sergio Marchionne - il comunicato integrale dell'ospedale di Zurigo : toni durissimi - il devastante sospetto : Dopo appena 24 ore dalla morte di Sergio Marchionne , i toni con cui l'ospedale di Zurigo prova a difendersi dai sospetti di errori medici sulle cure del manager italo-canadese sono durissimi.

GP d'Ungheria - le Ferrari dalla seconda fila cercano la vittoria in onore di Sergio Marchionne : HUNGARORING - Le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel scattano dalla seconda fila a Budapest ma, con condizioni ambientali favorevoli, punteranno alla vittoria per onorare il presidente del...

F1 – All’Hungaroring un pensiero per Sergio Marchionne : l’omaggio del Gp d’Ungheria : FOM e FIA decidono di omaggiare Sergio Marchionne prima della partenza del Gp d’Ungheria E’ tutto pronto all’Hungaroring per il Gp d’Ungheria, 12° appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton partirà dalla pole position, seguito in griglia di partenza dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dalle Ferrari di Raikkonen e Vettel. Weekend significativo per il team di Maranello: lutto al braccio per tutti gli ...

Sergio Marchionne - dalle sigarette al maglione. Sette indizi per capire l’uomo : Diversi pazienti in questa settimana mi hanno accennato alla vicenda umana di Sergio Marchionne prendendo spunti simbolici utili a riflettere su se stessi. I personaggi pubblici come questo manager assumono, in certe epoche storiche, significati che si intrecciano con le caratteristiche umane ma che esulano da loro come singoli. Sul piano umano esprimo le mie condoglianze per la morte ai familiari. In questo scritto voglio provare ad analizzare ...