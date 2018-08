Secondo turno Coppa Italia | il Crotone supera il turno ed affronterà la vincente tra

Coppa Italia - segui il Secondo turno in diretta : Trenta squadre in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Si comincia alle 20 con Benevento-Imolese, Venezia-Sudtirol, e Cittadella-Monopoli. Le squadre di Serie A entreranno dal prossimo turno. ...

Video/ Sarajevo Atalanta - 0-8 - : highlights e gol della partita - Europa league - Secondo turno - : Video Sarajevo Atalanta , risultato finale 0-8, : highlights e gol della partita, valida come ritorno del secondo turno preliminare dell'Europa league.

Video/ Sarajevo Atalanta (0-8) : highlights e gol della partita (Europa league - Secondo turno) : Video Sarajevo Atalanta (risultato finale 0-8): highlights e gol della partita, valida come ritorno del secondo turno preliminare dell'Europa league, La Dea passa agilmente il turno.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:24:00 GMT)

COPPA ITALIA 2019/ Le partite del Secondo turno : COPPA ITALIA, tutti gli accoppiamenti del secondo turno ad eliminazione diretta. Entrano in gioco le squadre di B, in campo nel weekend di sabato 4 e domenica 5 agosto(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 04:50:00 GMT)

DIRETTA / Viterbese Rende (risultato finale 1-0) : decide Palermo - i laziali volano al Secondo turno! : DIRETTA Viterbese Rende: risultato finale 1-0. Il gol di Palermo decide la sfida del primo turno di Coppa Italia, i laziali giocheranno ora contro l'Ascoli allo stadio Del Duca(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:48:00 GMT)

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del Secondo turno preliminare di Europa League : L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. I due gol dell’Atalanta sono stati segnati dai difensori Toloi e Pessina nel primo tempo: nel secondo tempo l’Atalanta ha avuto più volte l’occasione di The post L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League appeared first on Il Post.

Champions League - andata Secondo turno preliminare : bene Ajax e Celtic - tutti i risultati : Le big non tradiscono le attese: finisce con poche sorprese l'andata del secondo turno preliminare di Champions League, che ha visto entrare in gioco alcune delle candidate alla qualificazione alla ...

Pronostici preliminari Champions oggi : in campo Stella Rossa e Cluj nel Secondo turno : Ci si avvicina sempre di più all'inizio dei campionati, e nel frattempo è gia' scoccata l'ora dei preliminari di Champions League. oggi, 24 luglio, sono in programma sette partite valide per il secondo turno. Chi vorra' accedere alla fase a gironi dovra' sudare parecchio, e superare dopo questo altri due ostacoli. Non è mai facile fare Pronostici [VIDEO] sulle partite che si giocano nel periodo estivo, perché a volte la condizione fisica si ...

Gstaad - Berrettini al Secondo turno : esce subito Lorenzi. Cecchinato ko ad Amburgo : Matteo Berrettini approda al secondo turno del torneo Atp 250 di Gstaad, terra, montepremi 501.345 euro,. Il 22enne romano, numero 84 del mondo, batte il moldavo Radu Albot, numero 97 del ranking Atp, per 6-4, 6-2 in un'ora e 14 minuti. esce subito di scena invece Paolo Lorenzi. Il giocatore azzurro, numero 109 del ranking mondiale, è ...

Gstaad - Berrettini al Secondo turno : esce subito Lorenzi. Cecchinato ok ad Amburgo : Matteo Berrettini approda al secondo turno del torneo Atp 250 di Gstaad , terra, montepremi 501.345 euro, . Il 22enne romano, numero 84 del mondo, batte il moldavo Radu Albot, numero 97 del ranking ...

ATP Gstaad – Berrettini ok all’esordio : Matteo supera Albot e accede al Secondo turno : Esordio positivo per Matteo Berrettini nell’ATP di Gstadd: il tennista italiano supera in due set il macedone Albot e accede al secondo turno Nella giornata che ha visto Marco Cecchinato arrendersi al primo turno di Amburgo, il tennis italiano può abbozzare un sorriso grazie a Matteo Berrettini. Il tennista numero 84 del ranking mondiale ha superato con successo l’esordio nell’ATP di Gstaad, battendo in 1 ora e 15 minuti il macedone Radu ...

ATP Bastad – Simone Bolelli supera il Secondo turno : eliminato l’argentino Diego Schwartzman : Simone Boelli accede al terzo turno del torneo ATP di Bastad: il tennista azzurro supera l’argentino Diego Schwartzman in 3 set dopo quasi 2 ore di gioco Simone Bolelli supera il secondo turno dello ‘SkiStar Swedish Open’ (terra rossa, montepremi di 501.345 euro) in corso di svolgimento a Bastad, in Svezia. L’azzurro numero 153 Atp, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato 7-6 (8-6), 6-3, in un’ora e 54 ...

Atp Bastad – Matteo Berrettini ko al Secondo turno : Matteo Berrettini fuori al secondo turno del torneo Atp di Bastad Dopo le forti emozioni vissute nelle due settimane di tennis a Wimbledon, tra i tennisti professionisti c’è chi preferisce prendersi un po’ di relax per ricaricare le energie, chi, invece, o per essere stato eliminato troppo presto o addirittura per non essersi proprio qualificato allo Slam inglese, scende in campo in altri tornei sparsi nel mondo. Al torneo di ...

Atp Bastad - delusione Berrettini : eliminato al Secondo turno : Bastad - Matteo Berrettini è uscito di scena al secondo turno dello ' SkiStar Swedish Open ', torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Bastad , in Svezia. Il 22enne romano numero 75 del ...