Scossa di magnitudo 7 in Indonesia | lanciato allarme tsunami

Paura a Bali - forte Scossa di terremoto di magnitudo 7 : hotel evacuati : Paura a Bali. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 è stata registrata sull'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. La scossa è stata avvertita in tutta l'area...

Scossa di terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cuneo : Il sisma è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Elva, a 3 km, Casteldelfino, 4 km, e Bellino, 5 km. Non sono stati segnalati danni a persone e cose-- Una Scossa di terremoto di magnitudo 3 ha fatto tremare nella notte la provincia di Cuneo. Il sisma, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più ...

Cuneo - Scossa sismica di magnitudo 3 : 5.31 Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3 è stata registrata stamane in provincia di Cuneo. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicentro in prossimità dei comuni di Elva, Casteldelfino e Bellino. Ipocentro a una profondità di 22 chilometri. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Terremoti : Scossa magnitudo 2.9 vicino Accumoli : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 7 km ovest da Accumoli (Rieti) alle 05:34:10 ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 2.9 vicino Accumoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di magnitudo 2.9 ad Accumoli : 6.38 Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5.34 vicino Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni a persone o cose. Accumoli è stato epicentro della violenta Scossa di magnitudo 6 che il 24 agosto di due anni fa provocò quasi 300vittime.

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.7 al largo costa ovest della Calabria - : Il sisma registrato all'1.15 davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo l'Ingv, ha avuto ipocentro a 89 km di profondità ed epicentro in mare a 13 km da Ricadi. Non sono stati segnalati danni a ...