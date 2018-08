Scontro auto scooter sulla Scoglitti Vittoria

Scontro auto moto : modicano si trancia due dita : Un modicano ieri pomeriggio si e' tranciato le dita della mano sinistra dopo lo Scontro con un'auto mentre viaggiava a bordo di una moto a Modica.

Scontro tra auto e moto : due feriti : Due persone, tra cui un minorenne, sono finite in ospedale dopo un brutto incidente tra un'auto e una moto avvenuto nella mattinata di sabato a Cigliano, all'altezza dell'officina di auto ricambi ...

Roma - Scontro frontale tir-auto su via Ardeatina : un ferito grave : scontro frontale sulla via Ardeatina al km 16,700 alle ore 17.30 circa, tra una Fiat Panda e un autocarro. Il conducente dell'auto, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale ...

Scontro auto moto a Marina di Ragusa : Un ferito. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 18,30 a Marina di Ragusa. Sul posto l'ambulanza del 118.

Incidente sulla A1 - Scontro tra due auto : due morti e un ferito grave - : successo al chilomentro 577, all'altezza di San Cesareo, in provincia di Roma, intorno alle 17.30. Le due persone decedute viaggiavano su un veicolo, mentre quella ferita sulla seconda automobile ...

Roma - incidente tra auto e moto : muore centauro 49enne/ Ultime notizie - Scontro fatale in via del Mare : Roma, incidente tra auto e moto: muore centauro 49enne. scontro fatale in via del Mare, alla guida della vettura una donna di 56 anni, le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Si ribalta con l'auto dopo lo Scontro - ferita una ragazza : Si ribalta con l'auto dopo lo scontro, ferita una ragazza La scena dell'incidente , foto Bone, E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 31 luglio a ...

“È morto”. Scontro in autostrada : l’investitore positivo all’alcol test. Lutto cittadino : Era ubriaco l’uomo che lunedì 30 luglio sull’A22 del Brennero con la sua auto ha tamponato la motocicletta del direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, causandone la morte avvenuta poco dopo il ricovero in ospedale. L’uomo, un 35enne di Rovereto (Trento), è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, e attualmente si trova rinchiuso nel carcere veronese ...

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Ciclista muore nello Scontro con un'auto : La tragedia sulla via Castiglionese: in ospedale la conducente della macchina finita poi fuori strada

Scontro tra auto e moto - grave quarantenne : Schianto all'alba a Torre del Lago all'incrocio tra viale Marconi e via Oberdan: il motociclista in codice rosso al Versilia

Scontro mortale tra camion e due auto : Chieti, 28 lug. (Adnkronos) - Tragico incidente stradale tra un camion e due vetture nel chietino. Lo Scontro tra un tir, un’Alfa Romeo e una Panda è avvenuto al km 66 della Statale 650 Fondo Valle Trigno, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella, ed è costato la vita a un uomo di 40 anni, reside