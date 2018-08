Sci Nautico Giovanile | l' ennese Arianna Sacco adesso guarda ai Campionati Europei in

Sci Nautico – Trofeo Tomassini : registrati i primi record a Recetto : I primi record si registrano al Trofeo Tomassini di sci nautico a Recetto (NO) La 3 giorni di gare che ha animato il centro tecnico federale di sci nautico (Recetto – NO) da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio ha regalato emozioni sull’acqua e record ai numerosi atleti in gara nelle differenti categorie. La gara riservata agli atleti paralimpici ha premiato lo slalom del sempre in forma Christian Lanthaler, atleta amputato ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lucilla Boari trionfa nel tiro con l’arco - Caruso oro nello Sci nautico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Sci Nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : DOPPIETTA ITALIA! Brando Caruso precede Carlo Allais - apoteosi tricolore! : Grandissima prestazione dei nostri portacolori nello sci nautico, durante i Giochi del Mediterraneo 2018. Brando Caruso e Carlo Allais firmano una DOPPIETTA storica nella categoria slalom maschile. I due atleti italiani riescono a tenersi alle spalle nella graduatoria generale il tanto temuto alla vigilia Tanguy Dailland (Francia). Una sfida a quattro per ottenere le tre medaglie in palio nel round decisivo, nella quale oltre ai tre citati ...

Sci Nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli uomini in finale - Alice Bagnoli e Marina Mosti a caccia di una medaglia : Prima giornata di competizioni anche per lo sci nautico ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nello slalom, tra maschile e femminile, sui 20 posti in palio la nazionale italiana se ne aggiudica ben sei sugli otto convocati. Tra gli uomini Carlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il ...

Sci Nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri ai raggi X e le speranze di medaglia dell’Italia. Testa a testa contro la Francia per l’oro : Tra le discipline dei Giochi del Mediterraneo 2018 non manca lo sci nautico per la terza edizione consecutiva. Il calendario prevede due giornate dedicate all’unica specialità in gara, lo slalom: le qualificazioni sono programmate sabato 23 giugno, mentre le finali maschile e femminile la mattina seguente. Otto atleti italiani convocati, quattro per genere, alla competizione giunta alla 18a edizione. Obiettivo della nazionale tricolore è ...

Sci Nautico – Dal 18 al 21 giugno il primo raduno nazionale di discipline classiche : I giovani dello sci nautico in raduno dal 18 al 21 giugno al Centro Tecnico Federale di Recetto Il Centro tecnico federale di Recetto entra nel vivo dell’attività estiva ospitando il primo raduno nazionale di discipline classiche da lunedì 18 a giovedì 21 giugno. Le discipline classiche composte da slalom, figure e salto rappresentano la tradizione dello sci nautico, sport nato negli anni ’20 negli stati Uniti diffuso in tutto il mondo, ...

Sci Nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Disciplina inserita nel Programma da Pescara 2009, lo sci nautico rientra tra gli sport acquatici ai Giochi del Mediterraneo 2018 presso Tarragona (Spagna). In palio, come nell’edizione precedente, sei medaglie divise equamente tra uomini e donne, a seguito delle gare dell’unica specialità prevista, lo Slalom. Cinque anni fa a Mersin (Turchia) la delegazione azzurra tornò a casa con un’oro e due bronzi, secondi soltanto alla ...