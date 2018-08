Scherzano col fuoco

huffingtonpost

(Di domenica 5 agosto 2018) "Questo governo scherza col". Così l'ex premier Matteo Renzi in una intervista al Messaggero."La coesione sociale è a rischio - avverte -, Salvini abbassi i toni". Renzi critica anche Di Maio: "Massacra le imprese, a me sembra strano che nessuno sia ancora sceso in piazza". Posizione critica anche sui vaccini: "Il passo indietro sui vaccini è vergognoso, ma dentro ai 5stelle emerge finalmente il dissenso".Per quanto riguarda il braccio di ferro con Bruxelles Renzi osserva: "Per il momento è solo una telenovela. Ci sono o no i soldi per eliminare la Fornero, fare la Flat tax e per il reddito di cittadinanza? Sì o no? Se sì, facciano ciò che hanno promesso. Se no, credo che gli elettori di 5Stelle e Lega siano stati truffati da un governo che sta in piedi per le poltrone ma che paga i conti con gli assegni a vuoto. Quanto all' ...