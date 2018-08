Saviano 'dietro le sbarre' sotto casa di Salvini : Roberto Saviano dietro le sbarre. E' come viene rappresentato lo scrittore nell'opera di Cristina Donati Meyer affissa sotto la casa milanese di Matteo Salvini . Il quadro, dal titolo 'Sogno di un ...

E Saviano insiste negli insulti : "Putin dietro al ministro Mala Vita" : Saviano replica e insiste nel chiamare "ministro della Mala Vita" il segretario del Carroccio. "Il ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi. Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non so ancora chi sia il magistrato incaricato delle indagini, ma posso assicurare che appena lo saprò chiederò di essere interrogato".Roberto Saviano interviene su Facebook dopo la pubblicazione della denuncia presentata dal ministro ...