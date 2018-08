Sarri ko alla prima

Il Chelsea di Sarri sconfitto da Guardiola alla prima : Supercoppa al Manchester City : prima ufficiale con sconfitta per Maurizio Sarri, sulla panchina del Chelsea. L'ex allenatore del Napoli è stato battuto dal Manchester City di Pep Guardiola, nella Supercoppa d'Inghilterra. Di 2-0 il ...

Napoli - Allan : 'Sarri sempre carico - Ancelotti più tranquillo' : Allan si allinea al doppio obiettivo di sfidare la Juventus per il titolo e di andare avanti in Europa: ' La Champions League è il torneo più bello del mondo da giocare - spiega - e quindi la ...

Rugani - Higuain - Pjanic : Sarri - alla Juventus 200 milioni : ROMA - Il carrello dello spesa Chelsea posizionato a casa Juve. Totale: oltre 200 milioni. I dettagli: ora Rugani, quindi Higuain con contorno di Pjanic. Sono nomi già battezzati, la novità è che ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Due dalla Juve - uno dall'Inter : i tre colpi del Chelsea di Sarri : Secondo il Corriere dello Sport , il Chelsea aspetta Maurizio Sarri entro 48 ore. 'Possono sbloccarsi Higuain e Rugani dalla Juve, Jorginho dal Napoli e anche Vecino dall'Inter', si legge.

Calciomercato - esclusiva Zola : "Chelsea-Sarri? Parti al lavoro. CR7 alla Juve connubio perfetto" : Cinquantadue anni festeggiati a Silverstone. Dal paddock della Formula 1 al collegamento in esclusiva con Sky Sport 24 per ricevere gli auguri e parlare di Calciomercato. Il suo, con le voci che lo vedrebbero al Chelsea nello staff di Maurizio Sarri , per il quale non smentisce le trattative, e quello della ...

Maurizio Sarri vicinissimo alla panchina del Chelsea : Maurizio Sarri è stato sostituito da Carlo Ancelotti. Il tecnico toscano è a sua volta in procinto di sostituire Antonio